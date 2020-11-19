Какие пищевые привычки приносят нам вред

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От наших пищевых привычек зависит многое — здоровье, самочувствие и, в конце концов, фигура. Диетологи назвали самые распространенные привычки, которые негативно влияют на организм.

Перекусы стоя. Обычно такая привычка встречается у женщин. Например, молодые мамы часто едят стоя. Такой прием пищи неосознанный, а значит, есть риск набрать лишние килограммы.

Доедать за ребенком. Родители используют хитрости и включают мультики, чтобы дети поели, и сами начинают за компанию смотреть и перекусывать.

— Это еще один способ неосознанного приема пищи, — говорит психолог Эмилия Джавадова. — И если ребенок наелся, не заставляйте доедать. Здоровье важнее, чем выброшенная еда.

Конечно же, лучше и самим не доедать за детьми — остатки сразу же отправьте в мусорку.

Подсчет калорий. Еще одна вредная привычка, которая встречается в том числе и у худеющих мужчин. Ведь любой контроль и строгая диета ведут к срыву. Поэтому важно слушать свой организм.

Привычка очень быстро есть. Это настоящая беда современного мира.

— В быстром темпе жизни трудно замедлиться и «вынырнуть из потока», что приводит к быстрому употреблению пищи, — объясняет «Вечерке» психолог Виктория Тарабаничева. —Люди совмещают обед с деловыми переговорами или с просмотром почты, едят, не смакуя пищи, и потому не понимают, сыты они или нет. Прием пищи должен стать условной медитацией — таким же осмысленным.

КСТАТИ

Люди часто пропускают завтрак, если плотно поели накануне вечером, но в итоге это приводит лишь к тому, что они снова съедают на ужин слишком много. Чтобы изменить режим питания, можно попробовать полноценно позавтракать и несколько раз перекусить в первой половине дня.

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