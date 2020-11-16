7 продуктов для улучшения качества жизни от MUTE

Спирулина+Хорелла / Фото: прес-служба ООО «МЬЮТ»

Здоровый образ жизни сегодня — это не просто модный тренд или прихоть гламурных девочек. Это реальный путь сохранить жизненные силы, красоту и здоровье на много лет вперёд: когда ваши одноклассники на очередной встрече выпускников будут стесняться фотографироваться, вы сможете поразить всех красивой фигурой и приятным цветом лица. Путь к достижению этого — здоровое питание.

Так, например, утро начать можно с чашки кофе Никарагуа Марагоджип — это напиток обеспечит заряд бодрости на целый день. Марагоджип — самое крупное кофейное зерно в мире, его плотный и насыщенный вкус с выраженной кислинкой не оставит равнодушными даже гурманов. Во вкусе кофе можно уловить молочный шоколад, сухофрукты и нотки кислотность красного яблока.

Кофе «Никарагуа Марагоджип» / Фото: прес-служба ООО «МЬЮТ»

Завтрак дополнят панкейки на кокосовой муке MUTE COOKING: они менее калорийны, чем пшеничные и, кстати, подходят людям с аллергией на глютен. Если вам понравится, потом вы сможете приготовить на её основе печенье или пирожные. Кокосовая мука богата витаминами B1 B9, C, E, кальцием, калием, железом, фосфором, натрием и некоторыми незаменимыми жирными кислотами — кроме того, в ней содержится много клетчатки.

Кокосовая мука MUTE COOKING / Фото: прес-служба ООО «МЬЮТ»

Обед стоит завершить чашкой чая матча премиум от MUTE, который порадует ярким сладковатым ароматом и сбалансированным вкусом без горечи, или приготовить домашний горячий шоколад из тёртого какао, которое содержит минимум 40-50% натурального какао масла. Кстати, этот необычный продукт подойдёт также для изготовления домашних конфет или фондю — экспериментируйте!

Чай матча премиум / Фото: прес-служба ООО «МЬЮТ»

Какао тертое / Фото: прес-служба ООО «МЬЮТ»

Ужин должен быть лёгким: хорошо подойдёт овощной салат с помидорчиками черри и добавлением неактивных дрожжей – это очень полезная добавка. Дрожжи — как приправа: имеют орехово-сырный вкус, их используют как дополнительный источник питательных веществ. Отличный вариант для тех, кто избегает соли, но хочет придать блюдам солоноватый привкус. Запить ужин можно гречишным чаем Ку Цяо без кофеина — он способствует лёгкому пищеварению и помогает заснуть. Если пить его регулярно, вы заметите, что чай снижает аппетит — следовательно, помогает похудеть.

Дрожжи пищевые, неактивные / Фото: прес-служба ООО «МЬЮТ»

Гречишный чай Ку Цяо без кофеина / Фото: прес-служба ООО «МЬЮТ»

Кроме того, в течение дня рекомендуется принимать препарат «Спирулина+Хорелла». Это суперфуд, богатый белком, аминокислотами и витаминами. Регулярный прием таблеток способствует повышению гемоглобина, укреплению иммунитета, очищению от шлаков и токсинов, укреплению зубов и десен, а также положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Всё это способствует похудению.

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