Ученик 11-го класса школы № 625 Герман Юсупов готовится к олимпиаде по истории, в которой будет участвовать в этом году / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Москвичи стали чаще участвовать в олимпиадах. В воскресенье, 29 ноября, «Вечерняя Москва» встретилась с учеником школы № 625 Германом Юсуповым и узнала, что дает ему участие в интеллектуальных соревнованиях.

Герман учится в 11-м классе. В олимпиадах разного уровня он принимает участие не первый год. Сначала это было просто ради интереса, так сказать, попробовать свои силы. Но потом школьник понял, что олимпиады могут помочь ему в будущем.

— Некоторые состязания дают возможность поступления в вуз без экзаменов, например, победа во Всероссийской олимпиаде школьников позволяет выбрать любой вуз и не сдавать Единый государственный экзамен, — поделился Герман Юсупов.

Готовиться к олимпиадам москвичу помогает школа. На уроках дают базовые знания, но есть и дополнительные занятия. Кроме того, всегда можно отдельно получить консультацию преподавателя.

— Я в основном участвую в олимпиадах по истории, поскольку мне очень нравится этот предмет, — рассказал Герман.

Также подготовку школьник проходит и в Центре педагогического мастерства. Там тренеры разбирают с ребятами задачи разных уровней, поддерживают в их стремлениях.

— Я участвовал и в Московской олимпиаде школьников, и во Всероссийской. В прошлом году дошел до финала, но, к сожалению, из-за пандемии его отменили, — говорит школьник.

Герман советует сверстникам не бояться сложностей и пробовать свои силы везде.

— Очень много вузов проводят свои олимпиады, которые тоже имеют значение при поступлении, — уточнил он.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Рост интереса к олимпиадам среди школьников во многом связан с тем, что система образования перешла к модели развития таланта каждого ребенка. На достижение этой цели работают сами школы, кружки в школах, вузах и учреждениях дополнительного образования.

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