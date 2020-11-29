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Горячая линия для вопросов по коронавирусу начнет работать в России
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Горячая линия для вопросов по коронавирусу начнет работать в России

Ирина Ковган

Общество

В России начнет работать единая горячая линия для вопросов по коронавирусной инфекции. Связаться со специалистами можно будет, набрав телефонный номер 122.

Горячую линию создадут из-за того, что сейчас в некоторых регионах есть проблемы с организацией связи между медиками и пациентами. Для получения консультации по COVID-19 людям порой приходится ждать ответа до 20 минут.

— Мы готовы оказывать всестороннюю техническую и финансовую поддержку. Но главным условием является вовлеченность глав субъектов в процесс организации работ и их контроль, — прокомментировал заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в будущем по номеру 122 россияне смогут не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом. На горячей линии будут принимать заявки на оформление больничных листов и доставку лекарств.

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