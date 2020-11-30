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Празднование Дня матери в нижегородском детдоме возмутило общественность
Фото: Смирнов Владимир, «Вечерняя Москва»

Празднование Дня матери в нижегородском детдоме возмутило общественность

Юлия Курганова

Общество

Президент Фонда «Жизнь без границ» Марина Ефимова возмутилась фактом принуждения воспитанников одного из детских домов в Нижнем Новгороде участвовать в празднике День матери.

Она сообщила, что руководство учреждения заставляло детей исполнять песни и участвовать в сценках, которые у них вызывали эмоциональное потрясение.

— Мне писали наставники ребят по поводу того, что дети не хотят участвовать в этом празднике. Есть девочки, которым достаточно тяжелов силу определенных обстоятельств. Они отрепетируют, споют песни — идут плакать и так неоднократно. Мне очень эмоционально тяжело это читать, — рассказала Ефимова изданию «Звезда».

Общественник добавила, что на правах члена Попечительского Совета в социальной сфере при правительстве области она хотела приехать в этот детский дом, но директор учреждения ей отказал. Ефимова все же собиралась посетить детский дом, но воспитанники написали, что концерт отменили, однако в итоге он все-таки состоялся — репетицию детей записали на видео и потом показали отдельно по группам.

На данный момент она уже обратилась в надзорные ведомства с просьбой дать оценку произошедшей ситуации и направила обращение детскому омбудсмену РФ Анне Кузнецовой.

— Кто-то посмотрел спокойно, кто-то не очень, кто-то возмутился, кто-то промолчал. Но все-таки такие вещи не этично проводить, во всяком случае, в таком формате. Говорить с детьми о семейных ценностях нужно и проекты устраивать тоже, чтобы замкнутого круга социального сиротства не было. Это нужно обязательно, — подчеркнула общественник.

В ближайшее время Ефимова планирует встретиться с директором детского дома при участии сотрудников прокуратуры и министерства образования.

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детский домобщественное мнениеНижний Новгород
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