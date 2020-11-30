МВД предложило ввести перечень навыков для экзамена на водительские права

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Министерство внутренних дел предложило закрепить в новом административном регламенте по проведению экзаменов для получения водительских прав перечень навыков вождения.

Всего в нем 19 пунктов. В него включены навыки, которые ранее проверяли на площадке: остановка и начало движения на подъеме и на спуске и парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка.

Также кандидат должен показать навыки обгона и опережения, перестроения на дороге с двумя и более полосами, умение разворачиваться в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом, проезды регулируемых и нерегулируемых перекрестков и железнодорожного переезда.

От кандидатов в водители автобусов потребуют показать навык останавливать общественный транспорт для безопасной посадки или высадки пассажиров.

Документ предусматривает штрафные баллы. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум и трем штрафным баллам. Для получения положительной оценки нужно показать навыки вождения на дороге, набрав менее пяти штрафных баллов.

Новый регламент должен вступить в силу 1 апреля 2021 года, сообщает РИА Новости.

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