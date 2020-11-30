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ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на получение водительских прав
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на получение водительских прав

Юлия Курганова

Общество

Билеты к экзамену на получение водительских прав переработают с учетом статистики аварийности на дорогах. Об этом сообщил в понедельник, 30 ноября, заместитель начальника ГУОБДД МВД РФ Николай Шеюхин.

Он отметил, что документы с данными о дорожно-транспортных происшествиях попадают в аналитическую систему, по которой будут смотреть, где увеличивается аварийность, и почему это происходит, сообщает РИА Новости.

— Мы предполагаем переработку экзаменационных билетов, но с учетом анализа аварийности и конкретных фактов ДТП, — заявил Шеюхин.

Ранее автоэксперты оценили предложение о видеофиксации теоретической части экзамена на права. Как считает автожурналист и блогер Петр Баканов, совершенно неясно, почему в МВД решили фиксировать на видео именно сдачу теоретической части, которая и так выполняется на компьютере. Да и спорных ситуаций больше всего возникает во время тестирования навыков вождения.

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ГИБДДпроведение экзаменароссийские водительские права
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