Роскачество оценило удобство и безопасность популярных менеджеров паролей

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Активное использование электронных устройств и практически постоянное пребывание в интернете подчеркивают важность защиты личных данных пользователей. В 2020 году в среднем у каждого из них имеется по несколько десятков или сотен паролей. Однако зачастую люди указывают один и тот же набор символов для нескольких сайтов или аккаунтов, что облегчает мошенникам доступ к информации.

Кроме того, запоминать огромное число цифр и букв становится крайне сложно. Для хранения и проверки надежности паролей существует ряд приложений. Многие из них даже позволяют оценить, сможет ли тот или иной набор символов защитить персональные данные в Сети. Роскачество протестировало наиболее популярные приложения и проверило, насколько они удобны, безопасны и функциональны.

— Приложение-менеджер паролей может снизить риск взлома — оно позволяет создавать сложные длинные пароли и безопасно хранить их. Пользователю остается запомнить только один пароль для доступа к данным, так называемый мастер-пароль. Главное — выбрать надежного «ключника», — отметил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Специалисты проанализировали приложения-менеджеры паролей из числа 1000 самых популярных в рейтингах AppStore и 500 наиболее востребованных в Google Play. 70 процентов приложений, которые стали лидерами, получили не менее четырех баллов из пяти. При этом лучшими с учетом всех критериев были признаны приложения Kaspersky, Keeper, RoboForm и 1Password.

В Роскачестве при оценке опирались на 132 критерия, включая безопасность, производительность, надежность и функциональность. Подчеркивается, что исследуемые приложения позволяли не только вносить пароли от учетных записей, но и редактировать или удалять их. Некоторые даже проверяли, насколько хорошо набор символов способен защитить от взлома.

Помимо этого, эксперты перечислили приложения, ставшие лучшими в определенной категории. Так, самыми функциональными являлись Kaspersky и RoboForm на iOS и Enpass и RoboForm на Andriod. Лидерами по удобству стали SafeInCloud и Kaspersky на iOS, BitWarden, SafeInCloud и Kaspersky на Android.

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