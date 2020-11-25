Роскачество составило первый рейтинг лучших телевизоров

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Специалисты Роскачества впервые протестировали телевизоры и составили рейтинг лучших по ряду категорий. Всего была исследована 201 модель пяти брендов: LG, Phillips, Samsung, Sony и HiSense. Их стоимость варьировалась 10 830 до 299 990 рублей. Эксперты оценивали товары по 231 показателю.

Технику проверили на качество изображения и звука, удобство использования, возможность подключения и энергоэффективность.

В результате специалисты поместили на первые строчки рейтинга модели с ценой выше средней (средняя цена составляла 71 435 рублей) брендов LG и Samsung. Обычно с повышением стоимости росло и качество товара, однако в ряде случаев критерии не соответствовали. Потребителей предупредили, что модель телевизора, выпущенная недавно, необязательно становится лучшей. Также модели с технологией 4К не уступали моделям с 8К.

После проведения опроса эксперты установили, что чаще всего россияне покупали в квартиры телевизоры диагональю от 40 до 51 дюйма. Исходя из их популярности был составлен список лучших моделей данной категории. Пять первых строчек заняли телевизоры LG 2019 и 2020 годов выпуска.

Однако в Роскачестве подчеркнули, что больший размер диагонали лучше передавал диапазон цветов и изображение в целом. Лучшими были признаны модели с диагональю от 60 до 65 дюймов, с небольшим отрывом отставали модели с диагональю 55–58 дюймов.

В топ-3 по качеству звука снова вошли телевизоры LG, аналогичная ситуация наблюдалась во время исследования удобства использования Smart TV: 45 моделей из 201 получили свыше четырех баллов, а первые 20 мест также отдали различным моделям LG.

Подробные обзоры опубликованы на сайте Роскачества.

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