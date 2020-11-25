Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Роскачество составило первый рейтинг лучших телевизоров
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Роскачество составило первый рейтинг лучших телевизоров

Юлия Захарова

Общество

Специалисты Роскачества впервые протестировали телевизоры и составили рейтинг лучших по ряду категорий. Всего была исследована 201 модель пяти брендов: LG, Phillips, Samsung, Sony и HiSense. Их стоимость варьировалась 10 830 до 299 990 рублей. Эксперты оценивали товары по 231 показателю.

Технику проверили на качество изображения и звука, удобство использования, возможность подключения и энергоэффективность.

В результате специалисты поместили на первые строчки рейтинга модели с ценой выше средней (средняя цена составляла 71 435 рублей) брендов LG и Samsung. Обычно с повышением стоимости росло и качество товара, однако в ряде случаев критерии не соответствовали. Потребителей предупредили, что модель телевизора, выпущенная недавно, необязательно становится лучшей. Также модели с технологией 4К не уступали моделям с 8К.

После проведения опроса эксперты установили, что чаще всего россияне покупали в квартиры телевизоры диагональю от 40 до 51 дюйма. Исходя из их популярности был составлен список лучших моделей данной категории. Пять первых строчек заняли телевизоры LG 2019 и 2020 годов выпуска.

Однако в Роскачестве подчеркнули, что больший размер диагонали лучше передавал диапазон цветов и изображение в целом. Лучшими были признаны модели с диагональю от 60 до 65 дюймов, с небольшим отрывом отставали модели с диагональю 55–58 дюймов.

В топ-3 по качеству звука снова вошли телевизоры LG, аналогичная ситуация наблюдалась во время исследования удобства использования Smart TV: 45 моделей из 201 получили свыше четырех баллов, а первые 20 мест также отдали различным моделям LG.

Подробные обзоры опубликованы на сайте Роскачества.

Читайте также: Эксперты Роскачества обнаружили ненадежные приложения для чтения книг

телевизорыРоскачестворейтинг
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Михаил Ефремов и Господь Бог

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Книга, пробуждающая добрые чувства

Все мнения
О проекте