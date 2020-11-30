Более 165 миллионов рублей направят на субсидии столичным предпринимателям

/ Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития решил выделить субсидии и гранты для малых и средний предприятий столицы. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил глава ведомства Алексей Фурсин.

По его словам, на комиссиях одобрили 37 заявок, общая сумма выделенных средств составляет 165,8 миллиона рублей.

— Из них рекордный объем выплат — свыше 108 миллионов рублей — направлен на создание и развитие имущественного комплекса технопарка и промышленного комплекса столицы, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Субсидии Правительства столицы на создание и развитие имущественного комплекса технопарков, индустриальных парков, креативных технопарков, а также инновационных научно-технологических центров и промышленных комплексов могут получить управляющие компании данных площадок. Эксперты комиссии выделили двум таким предприятиям субсидии общим объемом более 108 миллионов.

Также еще 12 компаниям одобрили субсидию для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера. Два предприятия смогут возместить затраты на проценты по кредитам. На эти цели им будет выделено 1,5 миллиона рублей.

Шесть предприятий Москвы получат экспортные гранты в общей сумме свыше 28,5 миллиона рублей. Размер выплат для каждого заявителя составит 10 процентов от выручки по исполненным контрактам на реализацию продукции за рубежом.

Читайте также: Столичные власти рассмотрят вопрос о поддержке предприятий на фоне пандемии