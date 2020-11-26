Столичные власти рассмотрят вопрос о поддержке предприятий на фоне пандемии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные власти рассмотрят вопрос обращения предприятий за поддержкой из-за ограничительных мер в городе на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 26 ноября.

По его словам, решение о мерах поддержки будет принято в ближайшее время.

— Мы, безусловно, рассмотрим обращения, которые начали уже поступать в адрес города от предприятий, в отношении которых были введены ограничения, и позицию на этот счет в ближайшее время выработаем, — сказал Владимир Ефимов.

Он отметил, что штаб по защите бизнеса сыграл положительную роль в этой ситуации. Власти могли оперативно получать обратную связь от предпринимателей, что помогало при принятии решений.

Заммэра уточнил, что штаб был сформирован в Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов на территории Москвы. Он будет постоянно действующим инструментом для ответа на запросы бизнеса, добавил Владимир Ефимов.

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