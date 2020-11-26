Более 30 тысяч москвичей уведомили о возможном контакте с заболевшим COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Свыше 30 тысяч москвичей получили уведомления о возможном контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что за последнее время по QR-кодам было зафиксировано 354 заболевших.

— Соответственно, мы направили информацию гражданам, которые находились в каком-то определенном радиусе в этот день в системе ресторанов и общепита, 33 тысячам москвичей, — заявил Сергей Собянин.

По его словам, система QR-кодов в столице работает достаточно эффективно.

Напомним, с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

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