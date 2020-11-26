Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 30 тысяч москвичей уведомили о возможном контакте с заболевшим COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 30 тысяч москвичей уведомили о возможном контакте с заболевшим COVID-19

Кирилл Николаев

Город

Свыше 30 тысяч москвичей получили уведомления о возможном контакте с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что за последнее время по QR-кодам было зафиксировано 354 заболевших.

— Соответственно, мы направили информацию гражданам, которые находились в каком-то определенном радиусе в этот день в системе ресторанов и общепита, 33 тысячам москвичей, — заявил Сергей Собянин.

По его словам, система QR-кодов в столице работает достаточно эффективно.

Напомним, с 19 октября доступ для сотрудников и посетителей клубов, баров и других заведений, работающих по ночам, будет возможен только после регистрации номеров телефонов. Подобная мера не помешает распространению инфекции, но поможет оповестить людей о возможном случае инфицирования. В случае последующего выявления заболевания у кого-то из посетителей можно будет оповестить всех присутствовавших людей о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тест на коронавирус.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Собянин: Нельзя говорить, что COVID-19 стал более безопасным

QR-кодыСергей Собянинкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Артем Чубар
Артем Чубар

Извольте ругаться культурно, судари мои

Алексей Порошин
Алексей Порошин

Если вдруг банки лишатся лицензий

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Нужны ли нам родственники

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Когда улетит черный лебедь

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Приоритет отдан социальной сфере

Все мнения
О проекте