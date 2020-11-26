Собянин: Нельзя говорить, что COVID-19 стал более безопасным

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Сейчас нельзя говорить, что коронавирус стал более безопасным и менее коварным. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 26 ноября.

— Говорить о том, что COVID стал менее коварным и более безопасным, нельзя. Ничего подобного. Не надо себя расслаблять и рассказывать всякие басни, — сказал столичный мэр.

Кроме того, глава города уточнил, что надежды врачей на более легкую форму COVID-19 осенью не оправдались

— Некоторые врачи надеялись, что тяжесть этих заболеваний будет поменьше, полегче будет заболевание в силу того, что сам вирус слабеет по мере передачи от одного заболевшего к другому. К сожалению, это не так, — заявил глава города.

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