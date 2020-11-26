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Районные катки с искусственным льдом заработают в Москве 1 декабря
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Районные катки с искусственным льдом заработают в Москве 1 декабря

Кирилл Николаев

Город

Районные катки с искусственным льдом заработают в столице 1 декабря. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

— Мы не стали ограничивать количество катков, чтобы как можно больше предоставить возможность, чтобы не было скученности людей, — заявил он.

Сергей Собянин напомнил, что в большинстве столичных парков катки откроются с 27 ноября. На этих объектах будет вестись электронная запись. Это необходимо для контроля потока посетителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал о продлении ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Согласно указу мэра столицы, до 15 января 2021 года москвичам старше 65 лет и горожанам, которые страдают хроническими заболеваниями, стоит оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30 процентов своего персонала.

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