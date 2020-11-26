Примерно у половины москвичей выработался популяционный иммунитет к COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Примерно у половины жителей столицы выработался популяционный иммунитет к коронавирусу. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50 процентов населения уже имеют иммунный ответ к коронавирусу, это т-клеточный иммунитет, антитела и так далее, — отметил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Собянина, гарантий отсутствия риска повторного заражения нет. Мэр столицы напомнил, что наиболее эффективным способом защиты организма является вакцинация.

Ранее глава города заявил, что Москва готова к массовой вакцинации от COVID-19. В настоящее время в столице открыто уже около 300 пунктов для этих целей.

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