Систему контроля за наличием популярных лекарств от коронавируса запустят в Москве

Фото: Максим Мишин/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столице запустят систему контроля за наличием популярных лекарств от коронавируса в аптеках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 26 ноября.

Помимо этого, глава города сообщил, что в течение нескольких недель дефицит лекарств в РФ от COVID-19 будет ликвидирован.

По его словам, Минпромторг активно занимается выпуском дополнительных лекарств, объемы увеличены в 2-7 раз.

— Я думаю, что в целом по стране этот дефицит также будет в течение нескольких недель ликвидирован, —сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

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