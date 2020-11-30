«Виню себя и сына»: Татьяна Васильева заплатила 30 миллионов за общение с внуками

Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала Документальное кино на Первом

Актрисе Татьяне Васильевой пришлось купить двум внукам по квартире, чтобы продолжить общаться с ними. Об этом рассказала сама артистка.

По ее словам, бывшая жена сына Филиппа после развода перестала разрешать встречаться с детьми. Причиной стал отказ Васильевой в покупке жилья для детей в Москве. Год назад актриса решилась сделать первый шаг к примирению и купила две квартиры на Патриарших прудах. Они ей обошлись в 30 миллионов рублей.

— Я виню только себя и сына Филиппа. Оказалось, что все очень просто, мне надо было купить внукам квартиры. Теперь я с детками навсегда. Обиды на невестку нет. За все надо платить. Я была не права. Квартиры — это барахло. Чего я уперлась? <...> Скупой платит дважды, — заявила в эфире НТВ Васильева.

После этого обиду невестки как рукой сняло — теперь Васильева свободно общается с внуками. Выложив несколько десятков миллионов на жилье для детей сына, к пандемии актриса осталась без денег. Работы в год коронавируса оказалось мало. По словам Васильевой, она «ничего ни от кого не ждет» и готова справляться с трудностями самостоятельно.

Читайте также: Звезда «Физрука» остался без денег с ипотекой и сыном-инвалидом