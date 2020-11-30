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Резиденция Деда Мороза появится в парке «Остров Мечты» в Москве к Новому году
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Резиденция Деда Мороза появится в парке «Остров Мечты» в Москве к Новому году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, проспект Андропова, 1 Карта всех событий

Резиденция Деда Мороза и ярмарка появятся в развлекательном парке «Остров Мечты» в столице к Новому году. Также гости увидят спектакль о любви. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе парка.

Там уточнили, что в период с 5 декабря по 10 января на территории «Острова Мечты» гостей ждет сказочная программа для детей и их родителей.

— Развлечься можно будет как в тематическом парке, куда понадобится билет, так и на территориях городского променада и ландшафтного парка со свободным входом, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в субботу, 5 декабря, в самой холодной тематической зоне парка, «Замке Снежной королевы», появится резиденция Деда Мороза. А с 26 декабря туда прибудет и сам главный волшебник.

— Для того чтобы встретиться с Дедом Морозом, с 26 декабря на посещение дома волшебника понадобится специальный билет, который приобретается в дополнение к входному билету в тематический парк. При покупке билета на посещение Деда Мороза каждому гостю подарят подарок от Снежной королевы и сладости. Стоимость билета с подарком составит 800 рублей, при этом родитель имеет право сопроводить ребенка бесплатно, — отметили в пресс-службе парка.

Также на территории прогулочной зоны комплекса появится новогодняя ярмарка, где гости смогут найти новогодние подарки на любой вкус, передает РИА Новости.

Рестораны парка также приготовили для посетителей праздничную программу — бесплатные и платные кулинарные мастер-классы.

В пресс-службе напомнили, что на территории комплекса необходимо соблюдать социальную дистанцию, разметку и использовать средства индивидуальной защиты.

Читайте также: Парк «Остров Мечты» опроверг сведения о возможном закрытии из-за нарушений

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