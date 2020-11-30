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«Она боец»: Кудрявцева рассказала, как ее мама восстанавливается после инсульта
Фото: instagram.com/leratv

«Она боец»: Кудрявцева рассказала, как ее мама восстанавливается после инсульта

Вероника Кузьминова

Звезды

Мать телеведущей Леры Кудрявцевой постепенно восстанавливается после инсульта. Об этом Кудрявцева рассказала подписчикам в Instagram-аккаунте.

Проблемы со здоровьем у 78-летней Александры Ивановны начались летом. После инсульта она проходила лечение в Крымской областной больнице имени Семашко. Матери Кудрявцевой помогала рекомендациями известный врач Елена Малышева.

Спустя несколько месяцев состояние Александры Ивановны стабилизировалось.

— Она у меня боец и трудяга. Ходит сама, говорит прекрасно, рука, правда, пока еще не слушается, но у нас все впереди, и с ней работают потрясающие доктора, — написала Кудрявцева.

Телеведущая призналась в любви своей маме и заявила, что люди остаются детьми, пока живы их родители.

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инсультмамаЛера Кудрявцева
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