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Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Славянский мир»
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «Славянский мир»

Юлия Ямпольская

Город

Строительные работы на станции Троицкой линии столичного метро «Славянский мир» готовы на треть. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что Троицкая линия является самым большим радиусом метрополитена в столице и составляет примерно 40 километров.

— На сегодняшний день две проходки между двумя станциями уже завершены, еще три находятся в стадии проходки, думаю, что в следующем году будут закончены. В целом вся ветка от «Улицы Новаторов» до «Коммунарки» находится в стройке — это будет первая очередь большой ветки, которая идет от МЦК до Коммунарки и дальше до Троицка, — отметил глава города.

Собянин также добавил, что строительство станции «Славянский мир» идет хорошими темпами. На данный момент выполнена треть от всего объема работ, передает РИА Новости.

Когда она будет открыта, жители Мосрентгена получат свою станцию метро в шаговой доступности, пояснил глава города.

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МетроМоскваСергей Собянин
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