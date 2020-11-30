Тайник с 50 миллионами рублей нашли на кладбище в Краснодаре

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правоохранители нашли тайник с 50 миллионами рублей на Славянском кладбище в Краснодаре, которые имеют отношение к уголовному делу о взяточничестве. Об этом сообщили в региональном СУ СК в понедельник, 30 ноября.

Речь идет о деле заместителя руководителя электросетевой компании, которого заподозрили в обещании выступить посредником во взяточничестве. Он узнал, что следователи проводят в отношении его подчиненного проверку. Тогда он предложил «оказать содействие» в передаче 10 миллионов рублей должностным лицам за то, чтобы сотруднику уйти от возможной ответственности.

Подчиненный согласился, но после этого доложил о предложении начальника в СК. Правоохранители провели обыски у подозреваемого.

— 26 ноября 2020 года следователем совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые, по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем, — говорится на сайте СК.

Замглавы компании поместили в СИЗО.

Читайте также: Защита Меня подала апелляцию на решение Басманного суда Москвы