Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Тайник с 50 миллионами рублей нашли на кладбище в Краснодаре
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тайник с 50 миллионами рублей нашли на кладбище в Краснодаре

Вероника Кузьминова

Происшествия

Правоохранители нашли тайник с 50 миллионами рублей на Славянском кладбище в Краснодаре, которые имеют отношение к уголовному делу о взяточничестве. Об этом сообщили в региональном СУ СК в понедельник, 30 ноября.

Речь идет о деле заместителя руководителя электросетевой компании, которого заподозрили в обещании выступить посредником во взяточничестве. Он узнал, что следователи проводят в отношении его подчиненного проверку. Тогда он предложил «оказать содействие» в передаче 10 миллионов рублей должностным лицам за то, чтобы сотруднику уйти от возможной ответственности.

Подчиненный согласился, но после этого доложил о предложении начальника в СК. Правоохранители провели обыски у подозреваемого.

— 26 ноября 2020 года следователем совместно с оперативными сотрудниками управления ФСБ России по краю в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые, по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем, — говорится на сайте СК.

Замглавы компании поместили в СИЗО.

Читайте также: Защита Меня подала апелляцию на решение Басманного суда Москвы

взяткаКубаньКраснодар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Люк Бессон боролся с расизмом

Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Все мнения
О проекте