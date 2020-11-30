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Дом-музей Чехова в центре Москвы отреставрируют к концу 2021 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дом-музей Чехова в центре Москвы отреставрируют к концу 2021 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Садовая-Кудринская улица Карта всех событий

Известный дом-комод в Москве, где в период с 1886 по 1890 год жил писатель Антон Чехов, планируют отреставрировать к концу 2021-го. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Уточняется, что здание располагается на Садовой-Кудринской улице.

— Специалисты проведут работы по реставрации фасадов, в том числе карнизов и наличников. Внутри дома будут отреставрированы поверхности стен с воссозданием обоев по рисункам Чехова 1889 года, восстановлены печи на первом и втором этаже, белокаменная лестница, ведущая на второй этаж, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Также будет проведен ремонт кровли, замена водосточных труб, окон и дверей. Реставраторы раскроют окно на восточном фасаде второго этажа здания.

На данный момент Дом-музей Чехова обладает статусом памятника культурного наследия федерального значения. Он является первым столичным музеем, посвященным писателю.

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реставрацияреконструкция зданияМосква
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