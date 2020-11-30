В Госдуме предложили снизить стоимость обучения в вузах из-за дистанционки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Законопроект о перерасчете стоимости обучения в вузах для студентов очной формы внесли в Государственную думу РФ. Об этом в понедельник, 30 ноября, рассказал один из авторов проекта, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

— Законопроектом предлагается снижать стоимость обучения в случае перевода образовательной организацией обучающихся с очной или очно-заочной формы обучения на полное обучение с применением дистанционных образовательных технологий, — приводит содержание документа РИА Новости.

По мнению авторов проекта, в ряде случаев дистанционное обучение представляет собой только направленные преподавателями задания и сведения, которые студенты должны освоить самостоятельно. Качество образования при этом становится хуже из-за низкой вовлеченности учащихся.

Парламентарии подчеркнули, что на вузах лежит ответственность за обеспечение возможности качественного обучения, и снижение стоимости за него приведет к росту качества организации учебного процесса. Студенты при этом компенсируют изменение условий, в которых учатся.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что некоторые студенты-платники МГУ могут подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчет. По их мнению, качество образования снизилось после ухода на дистанционное обучение.

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