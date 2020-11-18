МГУ прокомментировал сообщения о возможных исках от студентов из-за дистанционки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова сделал все необходимое для сохранения качества обучения студентов, дистанционное обучение является формой очного. Об этом сообщили в пресс-службе вуза в среду, 18 ноября.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что некоторые студенты-платники МГУ могут подать коллективный иск к вузу, чтобы получить перерасчет. По их мнению, качество образования снизилось после ухода на дистанционное обучение.

По данным пресс-службы, с марта 2020 года в университете были приняты все необходимые меры для сохранения непрерывности образовательного процесса и для исполнения всех предписаний в связи с пандемией. В вузе отметили, что дистанционный формат обучения в МГУ успешно использовался задолго до начала пандемии на онлайн-платформе «Университет без границ».

В пресс-службе университета также оценили возможность снижения стоимости обучения в период пандемии для студентов-договорников.

— При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать тот факт, что дистанционная форма обучения является разновидностью очной формы образовательного процесса, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МГУ с 16 ноября перешел на дистанционную форму обучения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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