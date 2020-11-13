МГУ переходит на дистанционное обучение с 16 ноября

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Россия, Москва, микрорайон Ленинские Горы, 1Н Карта всех событий

Московский государственный университет имени Ломоносова переходит на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ректора вуза в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что студенты будут обучаться в дистанционном формате с понедельника, 16 ноября, и до особого распоряжения. Кроме того, документ требует обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных программ в полном объеме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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