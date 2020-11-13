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МГУ переходит на дистанционное обучение с 16 ноября
Фото: АГН «Москва»

МГУ переходит на дистанционное обучение с 16 ноября

Евгения Звощик

Город
Россия, Москва, микрорайон Ленинские Горы, 1НКарта всех событий

Московский государственный университет имени Ломоносова переходит на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ ректора вуза в пятницу, 13 ноября.

Отмечается, что студенты будут обучаться в дистанционном формате с понедельника, 16 ноября, и до особого распоряжения. Кроме того, документ требует обеспечить надлежащее качество подготовки обучающихся и реализацию образовательных программ в полном объеме.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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