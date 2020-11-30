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Замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова освобождена от должности
admkrai.krasnodar.ru / Фотография с сайта администрации Краснодарского края

Замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова освобождена от должности

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Заместителя главы Рособрнадзора Наталию Наумову освободили от должности, она переходит на новое рабочее место. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ.

— Освободить Наумову Наталию Александровну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в связи с переходом на другую работу, — указано в документе, размещенном на портале правовой информации.

В Рособрнадзоре Наумова отвечала за работу ведомства по вопросам организации бюджетного процесса и планирования, закупок товаров, работ, услуг, прохождения госслужбы, профилактики и противодействия коррупции, сопровождения и развития информационных систем, а также обеспечения информационной безопасности.

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