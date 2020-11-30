Замглавы Рособрнадзора Наталия Наумова освобождена от должности

admkrai.krasnodar.ru / Фотография с сайта администрации Краснодарского края

Заместителя главы Рособрнадзора Наталию Наумову освободили от должности, она переходит на новое рабочее место. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ.

— Освободить Наумову Наталию Александровну от должности заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в связи с переходом на другую работу, — указано в документе, размещенном на портале правовой информации.

В Рособрнадзоре Наумова отвечала за работу ведомства по вопросам организации бюджетного процесса и планирования, закупок товаров, работ, услуг, прохождения госслужбы, профилактики и противодействия коррупции, сопровождения и развития информационных систем, а также обеспечения информационной безопасности.

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