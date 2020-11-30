Вожатые помогут классным руководителям с воспитанием в школах России

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов / Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

С января 2021 года в России планируют запустить проект, в рамках которого воспитателей-вожатых будут привлекать к оказанию помощи классным руководителям. Автором идеи выступило Министерство просвещения РФ.

— С января, в 10 регионах будет проект именно организации воспитателей-вожатых, которые будут организовывать воспитательный процесс в помощь классным руководителям и учителям, — приводит РИА Новости главы ведомства Сергея Кравцова.

Он добавил, что просит коллег присоединиться к участию в этом проекте.

Кравцов также уточнил, что уже с 1 сентября этого года реализуются поправки в закон об образовании о возврате воспитания в систему — апробируется примерная программа. При этом Минпросвещения мониторит федеральные выплаты классным руководителям. Сообщений о сбоях в этой части нет.

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