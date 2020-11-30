Начинающий режиссер снимет драму по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского

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Начинающий режиссер Магдалека Кроули планирует снять драму «Преступление и наказание» по мотивам романа Федора Достоевского. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в Министерстве культуры РФ.

Как уточняется, картина должна выйти на экраны в 2022 году. Ее темой станет жизнь героев известного романа «за кадром» событий, описанных в произведении.

— Идея этого фильма зародилась во время моего обучения, позже мне уже захотелось расширить вселенную Достоевского и создать некий фанфикшен, понятный для тех, кто читал это произведение, и для тех, кто с ним пока еще не знаком. Многие темы отражены в этом романе и не теряют своей актуальности, люди находятся в поиске тех же жизненных ориентиров, познания добра, зла, — отметила Кроули.

Одну из главных ролей исполнит актер Петр Рыков. Создатели картины запросили 25 миллионов рублей в качестве поддержки, художественным руководителем фильма станет Николай Лебедев.

Кроме того, на питчинге в Минкультуры были представлены проекты фильма «Осень» режиссера Дмитрия Суворова и криминальной драмы «Пласт», которую намерен реализовать Станислав Сапачев, передает РИА Новости.

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