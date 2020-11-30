Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Транспортный каркас Новой Москвы сформируют до конца 2023 года
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Транспортный каркас Новой Москвы сформируют до конца 2023 года

Василиса Чернявская 

Город

Транспортный каркас Новой Москвы сформируют до конца 2023 года. Как сообщил глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, Киевское, Калужское шоссе, две кольцевые автодороги — Московская и Центральная, а также дороги-связки обеспечат проезд к жилой застройке и рабочим местам.

— Новые дороги по показателям не уступают европейским, — заявил руководитель городского ведомства. — Широкая проезжая часть, наличие разгонных полос, удобные тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки, съезды и выезды делают комфортными трассы для пешеходов и автомобилистов.

По словам Владимира Жидкина, плотность улично-дорожной сети в Троицком и Новомосковском округах увеличилась более чем в 1,4 раза. Коэффициент загрузки автодорог снизился почти на десять процентов.

Способствует этому и появление станций Московского метрополитена. До конца 2023 года планируется завершить строительство Коммунарской ветки, продлить Калиниско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково.

— Формирование транспортного каркаса — одно из приоритетных направлений развития Новой Москвы, — заявил Жидкин.

Читайте также: Власти Москвы сдали в аренду и продали 102 земельных участка с начала года

столичные дорогиТиНАОВладимир Жидкин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Все мнения
О проекте