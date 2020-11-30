Транспортный каркас Новой Москвы сформируют до конца 2023 года
Транспортный каркас Новой Москвы сформируют до конца 2023 года. Как сообщил глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, Киевское, Калужское шоссе, две кольцевые автодороги — Московская и Центральная, а также дороги-связки обеспечат проезд к жилой застройке и рабочим местам.
— Новые дороги по показателям не уступают европейским, — заявил руководитель городского ведомства. — Широкая проезжая часть, наличие разгонных полос, удобные тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки, съезды и выезды делают комфортными трассы для пешеходов и автомобилистов.
По словам Владимира Жидкина, плотность улично-дорожной сети в Троицком и Новомосковском округах увеличилась более чем в 1,4 раза. Коэффициент загрузки автодорог снизился почти на десять процентов.
Способствует этому и появление станций Московского метрополитена. До конца 2023 года планируется завершить строительство Коммунарской ветки, продлить Калиниско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково.
— Формирование транспортного каркаса — одно из приоритетных направлений развития Новой Москвы, — заявил Жидкин.
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