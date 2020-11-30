Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Транспортный каркас Новой Москвы сформируют до конца 2023 года. Как сообщил глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, Киевское, Калужское шоссе, две кольцевые автодороги — Московская и Центральная, а также дороги-связки обеспечат проезд к жилой застройке и рабочим местам.

— Новые дороги по показателям не уступают европейским, — заявил руководитель городского ведомства. — Широкая проезжая часть, наличие разгонных полос, удобные тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки, съезды и выезды делают комфортными трассы для пешеходов и автомобилистов.

По словам Владимира Жидкина, плотность улично-дорожной сети в Троицком и Новомосковском округах увеличилась более чем в 1,4 раза. Коэффициент загрузки автодорог снизился почти на десять процентов.

Способствует этому и появление станций Московского метрополитена. До конца 2023 года планируется завершить строительство Коммунарской ветки, продлить Калиниско-Солнцевскую линию до аэропорта Внуково.

— Формирование транспортного каркаса — одно из приоритетных направлений развития Новой Москвы, — заявил Жидкин.

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