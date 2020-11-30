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Проверку организовали по факту гибели мужчины на станции Петровско-Разумовская
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Проверку организовали по факту гибели мужчины на станции Петровско-Разумовская

Олег Сыров

Юлия Захарова

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, Тимирязевский районКарта всех событий

Проверку организовали по факту гибели мужчины на станции Петровско-Разумовская МЖД. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

— По факту смертельного травмирования мужчины на Ленинградском направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, правоохранители осмотрели тело погибшего и опросили свидетелей случившегося и членов локомотивной бригады. В ближайшее время будут проведены экспертизы и другие следственные мероприятия. Процессуальное решение будет озвучено позднее.

Ранее сообщалось, что электричка сбила мужчину в районе железнодорожной станции Петровско-Разумовская. По предварительной информации, он переходил пути в неустановленном месте.

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