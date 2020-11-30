Более тысячи новых катков появится в Москве с наступлением холодов

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более тысячи катков с естественным льдом и 380 лыжных трасс появятся в столице с наступлением холодов, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, зимой в столице все будет как положено: коньки, лыжи и даже снежные горки с санками. Бирюков пояснил, что в общей сложности в Москве подготовили к открытию 120 катков с искусственным покрытиям. С наступлением морозов власти собираются залить еще 1400 дополнительных катков с естественным льдом. Заместитель мэра напомнил, что жителям Москвы придется соблюдать все противоэпидемиологические требования.

Кроме того, Бирюков рассказал, что ледовые площадки вместят в себе раздевалки, пункты проката и медицинские пункты.

Также в планах московских строителей подготовить 380 лыжных трасс общей протяженностью 630 километров, из них около 100 километров будет с искусственным освещением, заключил Петр Бирюков.

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