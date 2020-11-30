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СК возбудил дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен войны
Фото: АГН «Москва»

СК возбудил дело после обнаружения захоронения мирных граждан времен войны

Ростислав Зубков

Закон

В Ленобласти следователи завели уголовное дело после обнаружения захоронения четырех мирных граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом СК РФ сообщил в понедельник, 30 ноября.

По информации ведомства, останки по меньшей мере четырех человек, включая ребенка, были найдены на одном из земельных участков в деревне Новая Буря Лопухинского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

— Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что останки принадлежат гражданам, погибшим во время Великой Отечественной войны, — указано в релизе Следкома.

По данному факту возбуждено уголовное дело. На основании архивных сведений следствие выяснило, что на месте находки были массово расстреляны мирные люди во время атаки группы немецкой армии «Север» на Ленинград в 1941 году.

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уголовное делозахоронениеЛенинградская область
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