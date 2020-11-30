Молодому человеку в Москве вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма

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Мужчине в столице вынесли приговор по делу о пропаганде терроризма. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Московской прокуратуры.

— Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 19-летнего гражданина. Он осужден за публичное оправдание терроризма и пропаганду терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, он получил три года шесть месяцев лишения свободы. Наказание мужчина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также осужденного на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с ведением сайта.

По данным следствия, молодой человек создал в социальных сетях страницу, где опубликовал различные материалы, содержащие пропаганду и оправдание терроризма, говорится на официальном сайте прокуратуры.

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