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Власти Москвы заявили, что большинство горожан вовремя оплачивают услуги ЖКХ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы заявили, что большинство горожан вовремя оплачивают услуги ЖКХ

Юлия Захарова

Город

Около 96 процентов жителей столицы вовремя оплачивают услуги ЖКХ. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Петр Бирюков.

— На сегодняшний день уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги — 96 процентов, — отметил он.

По словам заммэра, на фоне пандемии в Москве и в России в целом запретили отключать коммунальные услуги гражданам за наличие долгов до 1 января 2021 года. Также временно запрещено начислять пени за услуги ЖКХ.

Как подчеркнул Бирюков, за период самоизоляции задолженность по оплате увеличилась на 2,65 миллиарда рублей. Однако горожане погасили большую часть из них, в результате чего осталось только 35 миллионов рублей долгов. Власти ведут индивидуальную работу с каждым москвичом, однако на злостных нарушителей подают в суд, сообщил заммэра в интервью «РГ».

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Петр БирюковдолгЖКХ
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