МГУ прокомментировал сведения об отчислении иностранных студентов

Фото: АГН «Москва»

Порядка трех тысяч иностранных студентов обучаются дистанционно в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова, находясь за границей. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в пресс-службе вуза.

Там пояснили, что отчисления проводились только после поступления личных заявлений.

— В настоящее время в МГУ имени Ломоносова обучаются 4815 студентов и аспирантов — иностранных граждан. Из них около трех тысяч обучающихся находятся за границей и обучаются в дистанционном режиме с начала учебного года, — отметили в МГУ.

Как добавили в вузе, педагоги консультировали и оказывали указанным учащимся необходимую поддержку, чтобы качество образования на дистанционке оставалось на высоком уровне. Отчисления иностранцев проводились, только если в университете получали соответствующие заявления, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появились сведения о том, что иностранных студентов, находящихся за границей и не посещающих занятия из-за пандемии, якобы начали массово отчислять из вузов.

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