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Подростков предложили проверять на алкоголизм и наркоманию в ходе диспансеризации
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Подростков предложили проверять на алкоголизм и наркоманию в ходе диспансеризации

Ростислав Зубков

Дети

Детская диспансеризация должна включать проверку на алкоголизм и наркоманию. Такое мнение выразила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, выступая на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в понедельник, 30 ноября.

Законодатель обратила внимание, что одна из причин сиротства и проблем в семье — пристрастие родителей к спиртному и иным пагубным веществам. По словам Яровой, ребенок может становиться не только свидетелем неприятных сцен проявления алкогольной или наркотической зависимости, но и вовлекаться в подобные. В этой связи проверять самих подростков на алкоголизм и наркоманию было бы целесообразно, полагает депутат.

— Если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно, — цитирует РИА Новости парламентария.

Она также поддержала привлечение добровольцев к этому вопросу: они могли бы выступить в роли наставников для запутавшихся молодых людей. Схемы работы с добровольцами следует расширять и улучшать, добавила Яровая.

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алкоголизмдиспансеризациянаркотик
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