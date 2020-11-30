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Нарушения санитарных мер выявили более чем в 17,5 тысячи организаций Москвы
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Нарушения санитарных мер выявили более чем в 17,5 тысячи организаций Москвы

Юлия Захарова

Город

Более 17,5 тысячи столичных организаций привлекли к административной ответственности за нарушения мер по коронавирусу с начала осени. Об этом в понедельник, 30 ноября, рассказал начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

По его словам, деятельность 174 объектов приостановили.

— С 1 сентября в ходе проверок было установлено более 17,5 тысячи нарушений организациями и предприятиями установленных требований. За повторные нарушения на данный момент приостановлена деятельность 174 юридических лиц, — приводит слова Данчикова ТАСС.

Он напомнил, что предприятиям и организациям на основании указов мэра Москвы предписано обеспечивать соблюдение сотрудниками и посетителями масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

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