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Более 174 тысяч нарушителей санитарных мер зафиксировали в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Более 174 тысяч нарушителей санитарных мер зафиксировали в Москве

Юлия Захарова

Город

Более 174 тысяч человек нарушили масочно-перчаточный режим в Москве с начала осени. Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

Он пояснил, что соблюдение требований столичных властей специалисты контролируют в общественных местах, в частности, в торговых центрах, транспорте, фитнес-клубах, кафе и других.

— В ходе таких проверок с начала осени было зафиксировано свыше 174 тысячи нарушений перчаточно-масочного режима гражданами, — приводит слова Данчикова ТАСС.

Ранее стало известно, что более 30 граждан, которые не носили защитных масок и перчаток, выявили в торговых центрах на западе столицы. Рейды прошли в торговых центрах «Шолохов», «Западный» и «Звездочка».

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