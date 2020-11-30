Более 30 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на западе столицы

Фото: «Вечерняя Москва»

Более 30 граждан, которые не носили защитных масок и перчаток, выявили в торговых центрах на западе столицы. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.

Как уточняется, специалисты обследовали несколько объектов на предмет соблюдения в них мер по коронавирусу.

— В ходе обследования выявлено 35 нарушителей режима, в отношении нарушителей составлены административные протоколы. Данная статья предполагает штрафные санкции в размере 4 тысяч рублей, — отметил главный инспектор ОАТИ Станислав Зинюшин.

По его словам, рейды прошли в торговых центрах «Шолохов», «Западный» и «Звездочка», передает РИА Новости.

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