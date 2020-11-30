Более 30 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на западе столицы
Более 30 граждан, которые не носили защитных масок и перчаток, выявили в торговых центрах на западе столицы. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщили в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы.
Как уточняется, специалисты обследовали несколько объектов на предмет соблюдения в них мер по коронавирусу.
— В ходе обследования выявлено 35 нарушителей режима, в отношении нарушителей составлены административные протоколы. Данная статья предполагает штрафные санкции в размере 4 тысяч рублей, — отметил главный инспектор ОАТИ Станислав Зинюшин.
По его словам, рейды прошли в торговых центрах «Шолохов», «Западный» и «Звездочка», передает РИА Новости.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Транспортная полиция проверила соблюдение масочного режима в столичных электричках