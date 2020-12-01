Водитель легковушки погиб при лобовом столкновении с грузовиками в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Московской области, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на 69-м километре автодороги А-100 (Можайское шоссе). Водитель легкового автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с двумя грузовиками Volvo и Ford и легковым автомобилем Nissan.

Водитель Ford скончался на месте. Находившийся в машине пятилетний ребенок госпитализирован с травмами.

Сотрудники дорожно-патрульной службы выясняют причину и обстоятельства аварии, сообщает ТАСС.

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