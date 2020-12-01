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Расписание электричек МТППК Зеленоград — Москва изменят в декабре
Фото: АГН «Москва»

Расписание электричек МТППК Зеленоград — Москва изменят в декабре

Татьяна Плотникова

Транспорт

Пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании информирует пассажиров о предстоящей корректировке графика движения пригородных поездов из Зеленограда в направлении Москвы с 1 декабря.

Как уточняет МТППК, в связи с модернизацией железнодорожной инфраструктуры 1, 3, 8 и 10 декабря запланированы продолжительные перерывы в движении электричек. При этом на участке Крюково (Зеленоград) — Москва будет разрешен проезд в поездах, следующих в направлении «от Москвы», по билетам на пригородные поезда, приобретенным для проезда в направлении «на Москву», до указанных в билетах станций.

Кроме того, пассажиры, следующие до своих станций в обратном направлении, смогут беспрепятственно входить и выходить через турникеты на станциях пересадки.

Московско-Тверская пригородная пассажирская компания приносит извинения за причиненные неудобства и просит пассажиров заранее планировать поездки с учетом изменений расписания.

Актуальное расписание пригородных электропоездов опубликовано на официальном сайте МТППК.

Ранее сообщалось, что свыше 36 километров путей модернизировали на линиях МЦД с начала года.

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