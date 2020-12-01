МФТИ предложил учителям Москвы повысить квалификацию по IT-направлениям

Фото: Пресс-служба МФТИ

Московский физико-технический институт в декабре запустит программы повышения квалификации по IT-направлениям для педагогов столичных школ.

Как уточнили в пресс-службе Центра развития IT-образования МФТИ, МФТИ предлагает программы по следующим дисциплинам: «Машинное обучение», «Технологии компьютерного моделирования», «Системы поддержки принятия решений», «Разработка поддержки мобильных приложений», «Моделирование физических процессов на интерпретируемых языках программирования».

Проект реализуется в рамках программы «IT-классы в московской школе». Обучение будет бесплатным. Чтобы его пройти, необходимо зарегистрироваться на портале дополнительного профессионального образования педагогических работников Москвы.

Кроме того, МФТИ предлагает онлайн-лекции для школьников старших классов, материалы размещены в библиотеке Московской электронной школы. Учащиеся школ, принимающих участие в проекте, могут прослушать лекции бесплатно.

По завершении обучения учителям выдадут удостоверения о повышении квалификации, а школьники приобретут новые полезные знания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что смогут освоить в учебном центре «Профессионал» свыше 50 различных профессий.

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