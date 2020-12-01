Незаконную пристройку снесли на востоке Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Русаковская набережная, 3Б Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа пристройки к зданию автосервиса, незаконно возведенной в Восточном административном округе столицы.

Нелегальную пристройку площадью 55 квадратных метров обнаружили по адресу Русаковская набережная, владение 3Б. Помещение эксплуатировалось как пункт по наладке и ремонту автоэлектроники, а также зона отдыха для сотрудников автосервиса.

В изначальный план здания пристройка не входит, разрешительная документация на нее отсутствует, на государственный кадастровый учет строение не поставлено.

Как пояснил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, фактически собственник автосервиса незаконно расширил площадь здания для ведения коммерческой деятельности. Демонтаж нелегального строения позволил устранить нарушение и вернуть зданию первоначальный вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что москвичи смогут возводить некапитальные сооружения на арендованных у города участках.

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