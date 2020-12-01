Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Незаконную пристройку снесли на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Незаконную пристройку снесли на востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, Русаковская набережная, 3Б Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа пристройки к зданию автосервиса, незаконно возведенной в Восточном административном округе столицы.

Нелегальную пристройку площадью 55 квадратных метров обнаружили по адресу Русаковская набережная, владение 3Б. Помещение эксплуатировалось как пункт по наладке и ремонту автоэлектроники, а также зона отдыха для сотрудников автосервиса.

В изначальный план здания пристройка не входит, разрешительная документация на нее отсутствует, на государственный кадастровый учет строение не поставлено.

Как пояснил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, фактически собственник автосервиса незаконно расширил площадь здания для ведения коммерческой деятельности. Демонтаж нелегального строения позволил устранить нарушение и вернуть зданию первоначальный вид, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, что москвичи смогут возводить некапитальные сооружения на арендованных у города участках.

Читайте также: Незаконную постройку демонтировали в Сокольниках

самостройгосинспекция по недвижимостиВладислав Овчинский
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте