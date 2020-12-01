Почти 68 миллионов россиян прошли вакцинацию от гриппа

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В рамках кампании по вакцинации от гриппа более 67,8 миллиона россиян уже сделали прививки.

Как уточняет пресс-служба Роспотребнадзора, это составляет 46,2 процента от общей численности населения России. Вакцинация продолжается во всех субъектах РФ.

Активность вирусов гриппа в странах Европейского региона в настоящее время остается на межэпидемическом уровне, это подтверждает Всемирная организация здравоохранения.

При этом эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 42 регионах, превышение показателей заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее ученые назвали неочевидную пользу прививки от гриппа.

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