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Более 1,7 тысячи москвичей зарегистрировались на портале поставщиков за пять месяцев
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Более 1,7 тысячи москвичей зарегистрировались на портале поставщиков за пять месяцев

Юлия Ямпольская

Город

Свыше 1,7 тысячи жителей столицы зарегистрировались на портале поставщиков за последние пять месяцев. С июля 2020 года их выделили на сайте в отдельную категорию. Теперь предприниматели могут выбрать соответствующий налоговый статус и попасть в общий реестр поставщиков, доступный госзаказчикам.

Самозанятыми могут стать физические лица или индивидуальные предприниматели, которые без наемных работников производят и продают товары или предоставляют услуги. Они платят налог на профессиональную деятельность по льготной ставке — четыре процента от доходов, полученных от физических лиц, а также шесть процентов от доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

После того, как горожане укажут на портале поставщиков категорию «самозанятый гражданин», предприниматели могут принимать участие в торгах наравне с представителями малого и среднего бизнеса с сохранением таких же льгот, среди которых обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства, сниженный размер обеспечения заявки.

Налоговый статус самозанятого поможет пользоваться упрощенными процедурами при подготовке и сдаче отчетности, которая не требует подачи деклараций и ведется с помощью мобильного приложения «Мой налог».

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов, более 200 тысяч человек зарегистрировались на портале за все время. Большинство из них — представители малого и среднего бизнеса, а также предприниматели.

— Теперь наравне с ними в госзакупках могут участвовать и самозанятые. Большинство таких пользователей — это предприниматели из Москвы и Московской области, а также Краснодарского края и Санкт-Петербурга. За пять месяцев самозанятые заключили около 400 контрактов, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра столицы.

В 2020 году с самозанятыми чаще всего заключали контракты на монтаж, установку и сборку оборудования, ремонт зданий, производство сувениров, а также подготовку познавательных видеоматериалов.

Для того, чтобы участвовать в государственных закупках и заключать контракты, предпринимателям и заказчикам не нужно встречаться лично. Все это можно сделать в дистанционном формате на портале.

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