Объем инвестиций в столичное производство увеличился за год на 11,5 процента

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Объем инвестиций в основной капитал в Москве за девять месяцев составил 1,9 триллиона рублей, что на 11,5 процента больше, чем за такой же период 2019 года. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2020 году доля внебюджетных инвестиций в развитие производства в Москве составила 72,5 процента.

— В структуре инвестиций в основной капитал почти четверть приходится на инвестиции в сферу транспорта и логистики, на информационно-коммуникационные технологии — 13,5 процента, на услуги для бизнеса — 13,3 процента, 11 процентов составляют инвестиции в промышленность, — цитирует Ефимова официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что больше всего средств компании вкладывают в машины и оборудование — 38,6 процента, в возведение зданий и на благоустройство земель — 33 процента, в строительство жилья — 16,3 процента, а также на создание объектов интеллектуальной собственности — 9,6 процента.

На долю Москвы приходится 15 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около 50 процентов прямых иностранных инвестиций страны.

В столице созданы условия, при которых бизнесу выгодно инвестировать в Москву. Предприниматели, которые вкладывают средства в городскую экономику, могут рассчитывать на поддержку правительства.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, в конце 2019 года власти приняли законопроект об инвестиционном налоговом вычете, а с 2020 года в Москве была запущена программа стимулирования инвесторов.

Благодаря поддержке Москвы компании, которые получили статусы технопарка, промышленного комплекса или якорного резидента технопарка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов. Такой же механизм предусмотрен и в отношении новых инвестиционных проектов.

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