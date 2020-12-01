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Переселение 42 домов по программе реновации в 2020 году завершили в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Переселение 42 домов по программе реновации в 2020 году завершили в Москве

Юлия Ямпольская

Город

По программе реновации жилья в столице в 2020 году расселили 42 дома. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, специалисты демонтировали девять домов по технологии «умного» сноса.

— Данная технология предполагает аккуратный поэлементный разбор конструкции здания. Затем оставшиеся материалы, например, сталь, бетон и стекло, сортируются для повторного применения, — уточнил руководитель ведомства.

Левкин также напомнил, что с момента начала программы реновации жилья количество отселенных домов превысило 60. Они находятся в 20 районах в десяти административных округах столицы.

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