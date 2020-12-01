Россияне начнут получать уведомления о полагающихся им мерах соцподдержки

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россиянам с 1 декабря начнут отправлять уведомления о пособиях, выплатах и льготах, которые им полагаются. Об этом сообщает «Российская газета».

Узнать всю актуальную информацию можно будет в личном кабинете на портале «Госуслуги». Данные о выплатах, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным фондом социального страхования, а также подведомственными учреждениями будут отправлять родителям, пенсионерам, безработным и другим категориям граждан.

— Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи, — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее он сообщил, что меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат. Также в первой половине следующего года женщины при регистрации рождения ребенка будут получать сведения о мерах поддержки.

Читайте также: Более 165 миллионов рублей направят на субсидии столичным предпринимателям