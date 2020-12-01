Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Россияне начнут получать уведомления о полагающихся им мерах соцподдержки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россияне начнут получать уведомления о полагающихся им мерах соцподдержки

Виктория Родимкина

Общество

Россиянам с 1 декабря начнут отправлять уведомления о пособиях, выплатах и льготах, которые им полагаются. Об этом сообщает «Российская газета».

Узнать всю актуальную информацию можно будет в личном кабинете на портале «Госуслуги». Данные о выплатах, которые предоставляются Минтруда, Пенсионным фондом социального страхования, а также подведомственными учреждениями будут отправлять родителям, пенсионерам, безработным и другим категориям граждан.

— Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи, — отметил глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее он сообщил, что меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат. Также в первой половине следующего года женщины при регистрации рождения ребенка будут получать сведения о мерах поддержки.

Читайте также: Более 165 миллионов рублей направят на субсидии столичным предпринимателям

помощьсоцподдержкавыплаты
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кому оно нужно, чужое прошлое

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Все мнения
О проекте