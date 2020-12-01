Комплекс жилых домов по реновации построят в столичном районе Коптево

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, проезд Черепановых, 56Ас1 Карта всех событий

Комплекс многоквартирных домов по программе реновации жилья появится в районе Коптево. Об этом во вторник, 1 декабря, сообщает пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Там уточнили, что комплекс будет располагаться по адресу проезд Черепановых, дом 56А. Он будет состоять из трех жилых домов с подземным паркингом и помещениями общественного назначения.

Всего в комплексе запроектировано 482 квартиры, среди которых 256 однокомнатных, 164 двухкомнатных, 60 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры. Также в рамках проекта запланировано оборудование жилых помещений для маломобильного населения, передает агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что наружная отделка домов предполагает облицовку цоколя и наружных стен бетонными плитками под кирпич.Благоустройство территории комплекса включает в себя размещение плоскостных парковок, проездов и пешеходных зон, площадок для отдыха, игр детей и спорта.

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