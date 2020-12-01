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«Она прожила не самый простой век истории нашей страны»: сенатор поделился воспоминаниями об Антоновой
Фото: youtube.com / Телеканал «Звезда»

«Она прожила не самый простой век истории нашей страны»: сенатор поделился воспоминаниями об Антоновой

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, улица Чаянова, 15 Карта всех событий

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин рассказал «Вечерней Москве», что заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения, директор и президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова внесла огромный вклад в наследие России.

— Это был не просто замечательный человек, это был цивилизационный знак нашей Родины. Таких людей очень мало. Она прожила не самый простой век истории нашей страны и сделала очень много для того, чтобы собрать, сохранить и пропагандировать историю нашей культуры, — заявил государственный деятель.

Карасин отметил, что Ирина Антонова несла простым людям российскую культуру и традиции и оставалась активной до последнего дня.

— Антонову на посту директора Пушкинского музея сменил достойный преемник — Марина Лошак. Ирина Александровна же, уйдя на заслуженный отдых, не прекратила любимую работу. Она еженедельно выступала на канале «Культура», проводила встречи с экспертами, оставалась ведущим российским культурологом, помогала людям осознать, что такое культура, и определить в этом свете свое место в жизни.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по культуре напомнил, что Антонову уважали все, кто с ней так или иначе сталкивался — от академиков и профессоров до рабочих, студентов и школьников. Он заявил, что Ирина Антонова была всенародно уважаемым человеком.

— Мы всегда будем помнить о людях, которые хранят и создают в нашей стране атмосферу культуры, — резюмировал Григорий Карасин.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни 1 декабря.

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